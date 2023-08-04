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تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي يسهل تشخيص السرطان.. كيف؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 08:42
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لفت خبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد جهاز الصحة الوطني البريطاني في التغلب على "أزمة القوة العاملة" في مجال الأشعة، فبحسب دراسة تجريبية، استطاع الذكاء الاصطناعي تصنيف إشعاعات الصدر العادية بدقة بلغت نسبتها 99.7%، مما يظهر احتمالية تسريع تشخيص السرطان.
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وتقوم مؤسسة فريملي التابعة لجهاز الصحة الوطني البريطاني بتجربة منصة "كيه اكس ار"، للتأكيد على فائدة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتفرقة بين أشعة الصدر العادية وغير العادية.
واستخدمت المؤسسة 576 أشعة سينية على الصدر، فيما تمكنت منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لكيور من تحديد الأشعة العادية بدقة بلغت 99.7%.
وقال الباحثون إن استخدام المنصة يمكن أن يوفر ما يصل إلى ساعتين يومياً على الاستشاريين، عبر السماح بنقل صور الأشعة لأخصائيي الأشعة لقراءتها.
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