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تكنولوجيا وعلوم

شركة "Infinix" تستعدّ لإطلاق أفضل هواتفها... ما هي ميزاته؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:00
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اشتهرت Infinix في العامين الأخيرين بهواتفها المتميزة بمواصفات ممتازة رغم سعرها المنافس، وتستعد هذه الشركة اليوم لتوسيع أسرة أجهزتها بهاتف مميز جدا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Infinix ستكشف قريبا عن هاتف GT 10 Pro الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
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ويتميز الهاتف الجديد بتصميم فريد وأنيق لواجهته الخلفية، وهيكل متين مقاوم للماء والصدمات، مجهّز بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، وترددها 120 هيرتزا.

وسينافس هذا الهاتف هواتف سامسونغ من حيث قدرات التصوير بفضل كاميرته الأساسية التي ستحصل على 3 عدسات بدقة (108+2+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية التي ستكون بدقة 32 ميغابيكسل.

ودعمت Infinix هذا الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8050، ومعالج رسوميات Mali-G77، وذواكر وصول عشوائي 8+8 غيغابايت.

وزود الهاتف أيضا بمصابيح LED للكاميرتين الأمامية والخلفية، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع. (روسيا اليوم)
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