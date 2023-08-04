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ادعت أن لديها 33 ألف متابع على "إنستغرام".. "إنفلونسر" تطلب سيارة مجانا وهذا هو المقابل

Lebanon 24
04-08-2023 | 12:03
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أصيبت موظفة في شركة تمويل شراء مركبات في بريطانيا بالدهشة، عندما أقدمت واحدة ممن يطلقون على أنفسهم "مؤثرون" أو "إنفلونسر" في شبكات التواصل الاجتماعي على طلب سيارة مجانا.

وكتبت الموظفة قصتها على موقع التواصل الاجتماعي "ريديت"، وقالت، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها تلقت رسالة عبر البريد الإلكتروني من سيدة تدعي أن لديها 33 ألف متابع على "إنستغرام"، تقول فيها إنها لا تستطيع تحمل تكاليف شراء سيارة جديدة.
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وأضافت هذه السيدة، التي حجب اسمها، أنها ستكون ممتنة في حال منحتها الشركة أو أعارتها سيارة جديدة بمجرد اجتيازها اختبار القيادة.

وقالت السيدة البالغة من العمر 32 عاما والأم لطلفين إنها سترد الجميل للشركة عبر الترويج لها بمنشورات عبر حسابها في "إنستغرام".

لكن لسوء حظ هذه "الإنفلونسر"، فقد رفضت الشركة عرضها. (سكاي نيوز عربية) 

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