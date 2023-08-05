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تكنولوجيا وعلوم
لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي الجديد.. تعرفوا اليه
Lebanon 24
05-08-2023
|
01:10
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أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" الذي يمتاز بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × 1840 بيكسلا، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتزا.
وتدعم شاشة الحاسوب اللوحي تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط. وينبض داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا قابلة للزيادة.
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ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغابيكسلا.
كما تم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف و200 مللي أمبير/ ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.
وإلى جانب الشحن بما يصل إلى قدرة 20 واطا يسمح منفذ "يو إس بي- سي" أيضا بتوصيل الشاشات الخارجية بدقة "4 كيه". (الجزيرة)
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