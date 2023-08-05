Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

‫لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي الجديد.. تعرفوا اليه

Lebanon 24
05-08-2023 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1094596-638268198323165499.jpg
Doc-P-1094596-638268198323165499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" الذي يمتاز بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × ‫1840 بيكسلا، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتزا.

وتدعم شاشة الحاسوب اللوحي تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط.  ‫‫وينبض داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا قابلة للزيادة.
Advertisement
 
‫لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي Tab Pro 12.7 الجديد


ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وكاميرا ‫أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغابيكسلا.

‫كما تم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف و200 مللي أمبير/ ساعة، و‫تصل فترة تشغيلها إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.

‫وإلى جانب الشحن بما يصل إلى قدرة 20 واطا يسمح منفذ "يو إس بي- سي" أيضا بتوصيل ‫الشاشات الخارجية بدقة "4 كيه". (الجزيرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:30 | 2023-08-05
02:00 | 2023-08-05
23:00 | 2023-08-04
16:00 | 2023-08-04
14:00 | 2023-08-04
12:03 | 2023-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24