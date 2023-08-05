‫لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي الجديد.. تعرفوا اليه

أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" الذي يمتاز بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × ‫1840 بيكسلا، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتزا.



وتدعم شاشة الحاسوب اللوحي تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط. ‫‫وينبض داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول ‫عشوائي سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا قابلة للزيادة.

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