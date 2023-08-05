ميزات سرّية لأزرار الصوت في جهاز "آيفون".. اكتشفها الآن!

تعمل أزرار الصوت في "آيفون" على تنشيط ثماني ميزات، مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئيا.



ومع ذلك، أضافت آبل المزيد من المهام المفيدة التي يتم تنشيطها بضغطة زر فقط.

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ارسال رسائل استغاثة

وتتيح آبل للمستخدمين، إرسال رسائل نصية في حالة الطوارئ عند توفر شبكة خلوية. ويوجد تطبيق مخصص، ولكن يمكن للمستخدمين إرسال استغاثة من خلال الضغط باستمرار على زر الطاقة وأحد أزرار الصوت. وسيؤدي هذا إلى إرسال النص إلى خدمات الطوارئ وأي جهات اتصال وصفتها بأنها حالة طوارئ.



تصوير مقاطع فيديو



يتم تنشيط هذه المهمة تماما مثل التقاط الصور، مع تطبيق Othe Camera أولا. قم بالتبديل إلى وضع الفيديو واضغط على أي من زري الصوت للبدء والانتهاء.



مسح المستندات ضوئيا



قد لا يعرف العديد من مستخدمي "آيفون" أن هناك ماسحا ضوئيا مدمجا يمكن تشغيله باستخدام زر الصوت. ما عليك سوى فتح تطبيق الكاميرا والضغط على زر الصوت لالتقاط صورة للمستند. ويمكن القيام بذلك أيضا عن طريق تحديد Shutter. ثم اسحب الزوايا لضبط المسح ليناسب الصفحة، ثم انقر فوق Keep Scan.





إيقاف المنبه



عندما يرن المنبه، يمكنك الضغط لفترة طويلة على لافتة الإشعارات لاختيار ما إذا كنت تريد غفوة أو إيقاف المنبه. بالإضافة الى أنه يمكنك أيضا الضغط على أي من زري مستوى الصوت لغفوة المنبه وجعله يصدر صوتا مرة أخرى بعد تسع دقائق.



حظر FaceID أو Touch ID



قد تكون طرق حظر الوصول إلى جهاز "آيفون" الخاص بك مفيدة في يوم من الأيام، وقد صممت آبل ذلك ليكون تغييرا سريعا.



اضغط مع الاستمرار على زر القفل الجانبي أو زر الصوت لمدة ثانيتين، وقم بتنشيط الشاشة للاتصال بخدمات الطوارئ، وبمجرد ظهور شريط التمرير، يمكنك الضغط على الأزرار الجانبية لقفل FaceID أو Touch ID.



تجمّد "آيفون"



إذا تجمّد جهاز "آيفون" الخاص بك، فحاول إجراء "إعادة تشغيل صعبة"، هذا هو المكان الذي تقوم فيه بإيقاف تشغيل الهاتف يدويا، ثم تشغيله مرة أخرى عن طريق الضغط باستمرار على أزرار معينة.



ابدأ بالضغط على زر رفع الصوت، ثم اتركه، ثم افعل الشيء نفسه باستخدام زر خفض الصوت.



تعطيل أزرار الصوت



إذا كنت لا تريد أن تؤثر أزرار الصوت على أي شيء على جهاز "آيفون" الخاص بك عند استخدام تطبيق معين، مثل الموسيقى، فيمكنك الاستفادة من Guided Access. تعمل ميزة إمكانية الوصول على تقييد أي شخص يستخدم جهاز "آيفون" الخاص بك في التطبيق الحالي، لذلك لا يمكنهم العبث بأي شيء آخر على الجهاز.



انتقل إلى الإعدادات وبعدها الى إمكانية الوصول وبعدها الوصول الإرشادي، ثم قم بتشغيل "الوصول الموجه". (روسيا اليوم)