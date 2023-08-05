هؤلاء فقط سيكسبون الأرباح من إعلانات "أكس"!

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وكتب عبر حسابه: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس"، مضيفاً أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات. أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس"، مشيراً الى أن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات الشركة.وكتب عبر حسابه: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس"، مضيفاً أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.



بعد ذلك، أعلن إيلون ماسك في منشور أخرى، أن "اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم"، مطمئنا إياهم أن "هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".



