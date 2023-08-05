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تكنولوجيا وعلوم

ماسك يعلن منح أموال للمشتركين في "إكس بلو"

Lebanon 24
05-08-2023 | 14:00
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات "إكس" ("تويتر" سابقا)، ‏والتي استحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أميركي.‏
 
كما قال إن المشتركين في خدمة "إكس بريميوم بلو" فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة "تويتر".
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وكتب عبر حسابه: "لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة "إكس بريميوم بلو"، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة "إكس".
 
وأضاف أن هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات.

بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن "اهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم"، مطمئنا إياهم أن "هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق".

وخدمة "تويتر بلو" هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها "العلامة الزرقاء"، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.
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