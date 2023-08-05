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تكنولوجيا وعلوم

آيفون 15 سيحتوي على كاميرا أساسية أفضل من كاميرا آيفون 15 برو

Lebanon 24
05-08-2023 | 15:12
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كشف تقرير جديد عن خصائص الكاميرات الأساسية لسلسلة هواتف آيفون 15 القادمة، مع توقعات مفاجئة بأن تكون كاميرا آيفون 15 الأساسية أفضل من كاميرا آيفون 15 برو.

وحصل آيفون 14 برو و 14 برو ماكس في العام الماضي على كاميرا جديدة بدقة 48 ميغابكسل وفتحة Dynamic Island، بينما احتفظ آيفون 14 و14 بلاس بالكاميرا الأساسية بدقة 12 ميغابكسل.
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ويمكن القول إن المجموعة الكاملة للهواتف الجديدة ستحتوي على Dynamic Island هذا العام، وستحتوي جميع الهواتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل.. ولكن ليست كل الكاميرات بدقة 48 ميغابكسل ستكون متساوية.
ووفقاً للمحلل الموثوق مينغ شي كو، قد تكون الكاميرا الأساسية لـ آيفون 15 أفضل من الكاميرا الرئيسية لـ آيفون 15 برو، ويقول إن طرز آيفون 15 الأساسية ستستخدم تصميم CIS جديداً مكدساً ولن يحصل عليه هاتف برو حتى العام المقبل.

وقد تكون حقيقة أن سوني تواجه مشكلات في الإنتاج أحد أسباب عدم حصول المجموعة بأكملها على التكنولوجيا الجديدة، ويجب أن يمكّن المستشعر الثلاثي المكدس نظرياً آيفون 15 من التقاط ضوء أكثر من آيفون 15 برو، للحصول على صور عالية الجودة.
ومع ذلك، سيكون لدى المحترفين فقط كاميرا تليفوتوغرافي، ومن المتوقع أن يحصل برو ماكس على وحدة منظار لمدى تكبير يصل إلى 6x، بالإضافة إلى ذلك سيكون لدى آيفون 15 برو و برو ماكس مستشعر 48 ميغابكسل أكبر من جهاز آيفون 15.

ومن المتوقع أيضاً أن تتميز الموديلات المتطورة بشريحة أفضل، وحواف رفيعة جميلة، وهيكل من التيتانيوم، ولكن هذا قد يؤدي إلى زيادة الأسعار، بحسب موقع فون أرينا.
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