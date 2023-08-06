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تكنولوجيا وعلوم

تحذير لحاملي هاتف آيفون.. لديكم مهلة 30 يوما!

Lebanon 24
06-08-2023 | 03:46
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في الوقت الذي تستعد فيه لإصدار نظامها الجديد "iOS 17"، أصدرت شركة "أبل" الأميركية تحذيرا لمستخدمي آيفون.

"مهلة 30 يوما"
قالت صحيفة "مترو" البريطانية:  إذا كنت تملك "iPhone 8" أو "X" ، فقد حان الوقت للتخلي عنهما، لأنهما لن يدعما تحديث "iOS 17" القادم.
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أضافت: تم إصدار هذين الهاتفين في عام 2017، وعادةً ما تتوقف "Apple" عن دعم طرازات آيفون القديمة بعد ست سنوات.

وتابعت: لن يتمكن مالكو "آيفون 8" و"آيفون إكس" من الحصول على آخر تحديثات البرامج أو الميزات. سيفقدون أيضا جميع التحديثات الأمنية الجديدة، مما يجعل الهواتف أكثر عرضة للتهديدات مثل البرامج الضارة والفيروسات.

ومن المتوقع أن يتم إصدار iOS 17 في منتصف أيلول 2023، مما يعني أن أمام المستخدمين مهلة مدتها نحو 30 يوما.

وتبلغ قيمة الاستبدال في حالة جيدة لجهاز "آيفون إكس" حاليا نحو 190 دولارا، بينما يبلغ سعر "آيفون 8" 90 دولارا و152 دولارا لجهاز "آيفون 8 بلس".

هواتف آيفون ستدعم النظام الجديد
آيفون XS وآيفون XS ماكس وآيفون XR.
آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس.
آيفون 12 وآيفون 12 ميني وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس.
آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو وآيفون 13 برو ماكس.
 آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس    آيفون SE. (سكاي نيوز)

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