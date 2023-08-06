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تكنولوجيا وعلوم

قلق متزايد من خطر استخدام الـ"كيو آر كود".. هل يُخترق الهاتف من خلاله؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 11:00
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حذّر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" من استخدام رموز الاستجابة السريعة المعروف بـ"كيو آر كود" (QR Code) في المطاعم. 

ويتم استهداف هواتف العديد من الأشخاص من خلال الـ"كيو آر كود" من قبل مخترقي الهواتف، الذين يقومون بطباعة "باركود" (Barcode) مشابه لذاك الموجود في المطاعم ووضعه على طاولة الطعام، ما يمكنهم من سحب كل بيانات المرء بسهولة.
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وتستخدم رموز الاستجابة السريعة بشكل متزايد، فهي توفر وصولًا فوريًا إلى المعلومات، مثل مواقع الويب ومعلومات الاتصال وتزويد الدخول إلى شبكة الواي فاي من دون كلمة مرور، وغيرها من الخدمات في مجالات الحياة كافة.
 
ويلفت خبير الأمن السيبراني رائد سموّر، إلى أن رمز الاستجابة السريع إذا ما استخدم للحصول على واي فاي مجاني يدخل المرء دائرة الخطر، والأمر نفسه في حال استخدامه لعمليات الدفع المالي.
 
ويقول في حديثه إلى "العربي" من عمّان، إن دائرة الخطر تشمل أيضًا "استخدام الكيو آر كود أينما وُجد".

ويشير إلى أن رمز الاستجابة السريع ناقل لعملية الاختراق، وليس عملية اختراق بحد ذاتها، مذكرًا بأنه في مجال الأمن السيبراني كل ما يحتوي على برمجة قابل للاختراق.
 
لكنه يوضح أنه لم يتم حتى الآن إثبات أي حالة اختراق تمت من خلال "كيو آر" بشكل مباشر، بل كان عملية نقل لعملية الهجوم على الشخص. 

وبينما يؤكد عدم قدرة الإنسان على التمييز بين رموز الاستجابة السريعة الآمن منها وغير الآمن، يشدد على أهمية أخذ الحيطة في عملية استخدامها. (العربي) 
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