28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
19
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف متعلق بالمعدات الطبية... اليكم بعض المعلومات عنه
Lebanon 24
06-08-2023
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر علماء معهد ساراتوف للكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النباتات والأحياء الدقيقة، طريقة جديدة لاكتشاف الأغشية الحيوية الميكروبية على الأدوات والمعدات الطبية.
وتشير ستيلا يفستيغنييفنا رئيسة المشروع، إلى أن الأغشية الحيوية هي عبارة عن تراكم الأحياء الدقيقة المترابطة فيما بينها، حيث بهذا الشكل توجد 95 بالمئة من البكتيريا في الطبيعة. ودقائق الذهب المتناهية الصغر ترتبط بهذه الأغشية الحيوية جيدا، وتجعلها مضيئة وساطعة، ما يساعد على اكتشافها بسهولة.
Advertisement
وتقول: "الخطر تسببه البكتيريا المسببة للأمراض، التي غالبا ما تغطي أسطح المعدات الطبية. ويصعب رؤية مثل هذه التشكيلات بالعين المجردة. وفي اختبارنا، استخدمنا دقائق الذهب التي ارتبطت بالأغشية الحيوية، وجعلتها تضيء".
ووفقا لها، هذه الطريقة أكثر حساسية بمقدار 10 مرات من الطريقة المعيارية لتشخيص التلوث الجرثومي. لذلك ستساعد على اكتشاف الأغشية الحيوية البكتيرية على المعدات الطبية في الوقت المناسب ومنع تطور العدوى داخل المستشفيات.
وتشير الباحثة، إلى أنه باستخدام هذه الطريقة يمكن الكشف عن الميكروبات على أسطح مواد مختلفة بما فيها النظارات وانابيب الاختبار والقسطرة وغيرها.(إزفيستيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
Lebanon 24
جريمة مروّعة تهزّ منطقة الدورة.. جثة لأحد المواطنين في مكانٍ غير متوقع!
16:33 | 2023-08-05
05/08/2023 04:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
Lebanon 24
بعدما فُقدت قبل 3 أيّام... العثور على مريم جثة على أوتوستراد خلدة
07:14 | 2023-08-06
06/08/2023 07:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد "مذل" في وضح النهار... شاهدوا ما جرى على أوتوستراد العقيبة! (فيديو)
05:57 | 2023-08-06
06/08/2023 05:57:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
Lebanon 24
إشكال وتضارب على شاطىء البحر... شاهدوا هذا الفيديو
10:06 | 2023-08-06
06/08/2023 10:06:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
Lebanon 24
تعليماتٌ عاجلة صدرت داخل عين الحلوة.. ماذا جرى قبل ساعات؟
02:15 | 2023-08-06
06/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:47 | 2023-08-06
إشعاع "غاما" الشمسي عالي الطاقة... هذا ما اكتشفه العلماء
13:36 | 2023-08-06
تحديث جديد تصدره "غوغل"... ما هو؟
11:00 | 2023-08-06
قلق متزايد من خطر استخدام الـ"كيو آر كود".. هل يُخترق الهاتف من خلاله؟
09:00 | 2023-08-06
العراق يحجب تطبيق "تليغرام".. ما السبب؟
07:00 | 2023-08-06
هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أنّ يُحذّرنا من وباء شبيه لـ"كورونا"؟
04:12 | 2023-08-06
للمتضررين من منشورات "إكس".. هذا ما عرضه ماسك
فيديو
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
06/08/2023 21:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
06/08/2023 21:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تُثير الجدل بتصريحات نارية.. هذا ما قالته عن الزواج (فيديو)
03:04 | 2023-08-02
06/08/2023 21:54:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24