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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد تصدره "غوغل"... ما هو؟

Lebanon 24
06-08-2023 | 13:36
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كشفت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية "غوغل" عزمها إضافة خصائص جديدة إلى محرك البحث لتسهيل حذف المعلومات الشخصية للمستخدمين من المحرك.

وقالت الشركة إنها ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثا لقسم "النتائج الخاصة بك" من تطبيق "غوغل آب"، ليظهر مربع جديد يتيح للمستخدم طلب حذف معلومات محددة من محرك البحث بسرعة.
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ويمكن في هذه الحالة حذف بيانات مثل رقم هاتف المستخدم وعنوان منزله وبريده الإلكتروني، كما سيرسل التطبيق تنبيها إلى المستخدم عند ظهور نتائج بحث على المحرك تحتوي معلوماته الشخصية.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في شؤون التكنولوجيا، إلى أن حذف المعلومات الشخصية من محرك بحث "غوغل" لا يعني حذفها من الإنترنت كله.

وإذا أراد المستخدم حذف بياناته من موقع إنترنت محدد، فعليه الدخول مباشرة إليه والقيام بهذه الخطوة، وليس الاعتماد على محرك بحث "غوغل".

وإلى جانب تسهيل حذف المعلومات من محرك البحث، أدخلت "غوغل" تغييرا عاما على طريقة عرض نتائج البحث، مثل تعتيم الصور غير المناسبة بشكل افتراضي مثل صور الحوادث حيث لا تعرض الصور الدموية بشكل صريح.

ومع ذلك يمكن للمستخدم تعديل الإعدادات ليرى الصورة الأصلية دون تعتيم إذا أراد ذلك.

وهذا لا يعني أيضا أن خاصية "البحث الآمن" التي تقوم بترشيح واستبعاد النتائج غير المناسبة من العرض ضمن نتائج البحث، تعمل بشكل افتراضي، ولكن مازال وضعها الافتراضي هو عدم التشغيل، وعلى المستخدم تشغيلها إذا أراد.

كما يمكن إيقاف تشغيل خاصية تعتيم الصور بشكل كامل وفقا لتفضيلات المستخدم.(الجزيرة) 
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