انتقاد الرسوم المتحركة الجديدة لشاشة قفل سامسونغ

تعرضت شاشة القفل الجديدة من سامسونغ لهواتف غالاكسي للانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال مستخدمون إن حركة الرسوم المتحركة في شاشة القفل بطيئة ومتقطعة.Good Lock من سامسونغ هو تطبيق تخصيص مصمم لمساعدة مستخدمي هواتف غالاكسي على إعادة تصميم شاشاتهم الرئيسية وشاشات القفل ووجوه الساعة وتخطيط التطبيقات الحديثة والرموز الموجودة على شريط التنقل ولوحة الإعدادات السريعة والمزيد. التطبيق متاح فقط من متجر غالاكسي. ووفقاً لمنشور على X (منصة الوسائط الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر) لمهندس البرمجيات Adan (@ durreadan01)، أنشأت سامسونغ بعض الرسوم المتحركة الجديدة لشاشة القفل لتطبيق Good Lock.المنشور، الذي يتضمن مقطع فيديو لبعض الرسوم المتحركة الجديدة، ينتقدها بشدة ويقول "معظم الخيارات سيئة. إما أنه تم تنفيذها بشكل سيئ (بطيء ومتقطع) أو تصميمات رديئة. لقد أضافوا أيضاً تخصيصات أخرى مثل الخطوط والرسوم المتحركة لشاشة القفل الجديدة. إذا كانت سامسونغ تخطط لإضافة هذه التخصيصات إلى One UI 6، آمل أن تقدم تصميمات أفضل وتنفذها بشكل صحيح".وتم دعم رأي @ durreadan01 من قبل Ice Universe الذي أضاف "هذه الرسوم المتحركة تتماشى مع أسلوب سامسونغ المعتاد: التلعثم، التتشنج، قلة السرعة، الخطية، والتأخر".One UI 6.0 هي واجهة سامسونغ التي تعتمد على أندرويد 14. وكان من المفترض أن يتم طرح الإصدار التجريبي الأول لسلسلة غالاكسي إس 23 الرئيسية الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب بعض الأخطاء التي تم اكتشافها أثناء الاختبار. وعادةً ما تدفع سامسونغ واجهة One UI إلى الخط الرئيسي الحالي أولاً ثم تبدأ في نشرها على الهواتف الرئيسية للعام السابق وأحدث الطرز القابلة للطي. وهذا العام، ستطلق سامسونغ أول إصدار تجريبي من One UI 6 / Android 14 إلى هواتف غالاكسي أي 34 و غالاكسي أي 54 متوسطة المدى بعد أسبوع واحد فقط من إطلاق سلسلة غالاكسي إس 23.ولا يزال هناك متسع من الوقت لشركة سامسونغ لإصلاح أي رسوم متحركة ليست سلسة قبل إطلاق الإصدار النهائي من One UI / Android 14 الذي سيحصل عليه خط غالاكسي إس 23 أولاً في وقت لاحق من هذا العام، بحسب موقع فون أرينا.