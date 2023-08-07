كيف يمكن تحرير مساحة التخزين على هاتف أندرويد؟

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يوضح لك هذا الدليل كيفية تحرير مساحة تخزين على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد دون مسح الملفات القيمة. وسيمنحك هذا المساحة التي تحتاجها لجميع التطبيقات على متجر بلاي التي لا يمكننا العيش بدونها، بحسب موقع أندرويد بوليس.

إحذف التطبيقات غير المستخدمة مهما كانت مساحة التخزين المتوفرة على هاتفك، فستحتاج في النهاية إلى التفكير في تحرير بعض المساحة. وعلى الرغم من أن مساحة التخزين 128 غيغا بايت شائعة في معظم أجهزة أندرويد، إلا أن هذه المساحة يمكن أن تمتلأ بسرعة.يوضح لك هذا الدليل كيفية تحرير مساحة تخزين على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام أندرويد دون مسح الملفات القيمة. وسيمنحك هذا المساحة التي تحتاجها لجميع التطبيقات على متجر بلاي التي لا يمكننا العيش بدونها، بحسب موقع أندرويد بوليس.إحذف التطبيقات غير المستخدمة

ربما تكون قد مسحت بعض التطبيقات غير المستخدمة، ولكن هناك طريقة سريعة لعرض التطبيقات غير المستخدمة. وبدلاً من التمرير عبر مكتبة التطبيقات الخاصة بك، انتقل إلى قائمة التطبيقات في تطبيق الإعدادات بهاتفك. بعد ذلك، انقر فوق التطبيقات غير المستخدمة لإلغاء تثبيت التطبيقات التي تم فتحها مؤخراً منذ أكثر من ثلاثة أشهر. يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة تخزين التطبيقات في قائمة التخزين لعرض التطبيقات مرتبة حسب حجمها. ويتضمن حجم الملف هذا جميع البيانات التي تم تنزيلها والمرتبطة بالتطبيق، على سبيل المثال، الموسيقى والأفلام.

واحدة من الميزات الرائعة العديدة في صور غوغل هي النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك تلقائياً. ومع ذلك، عند النسخ الاحتياطي ، فإنه لا يحذفها تلقائياً من هاتفك. وإذا لم تكن بحاجة إلى الوصول السريع إلى الصور ومقاطع الفيديو التي سجلتها مؤخراً، فإن صور غوغل لديها ميزة مفيدة لحذف كل شيء من هاتفك الذي تم نسخه احتياطياً.



إفتح صور غوغل

إاضغط على صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

إضغط على إخلاء مساحة من القائمة المنسدلة.



نظف الملفات المكررة والتنزيلات القديمة والتطبيقات الأخرى غير المستخدمة

يوجد مليون تطبيق من النوع الأكثر نظافة لنظام أندرويد، ولكن أفضل تطبيق لتنظيف الملفات المتبقية من التطبيقات والألعاب هو تطبيق Files by Google. هذا أحد أفضل تطبيقات إدارة الملفات، حيث يكتشف الملفات المكررة، ويسلط الضوء على التطبيقات التي تشغل أكبر مساحة، ويزيل التنزيلات بنقرة واحدة، ويوصي بإلغاء تثبيت التطبيقات بناء على المدة التي لم تستخدمها فيها.

تثبيت بطاقة SD

تحتوي العديد من هواتف أندرويد على فتحة بطاقة microSD، والتي يمكنها تخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والبيانات الأخرى. وبغض النظر عن الخيار الذي تختاره، قم بشراء بطاقة microSD بتصنيف A2 للحصول على أفضل أداء ممكن. ومع ذلك، حتى بطاقات microSD الأسرع تكون أبطأ من التخزين الداخلي الذي تستخدمه الهواتف والأجهزة اللوحية، لذلك يجب عليك القيام بذلك فقط إذا كنت بحاجة إلى مساحة كبيرة.

نسخ ملفاتك احتياطياً إلى السحابة

إذا لم تعجبك أياً من الخيارات المذكورة أعلاه، يمكن أن تكون خدمات التخزين السحابية مثل Dropbox و Google Drive طريقة رائعة للحفاظ على الوصول إلى ملفاتك وبياناتك دون حذفها. ويمكنك الاحتفاظ بها في السحابة لتنزيلها أو الوصول إليها عند الحاجة دون استخدام مساحة التخزين على هاتفك. بدلاً من ذلك، إذا كنت لا تثق في السحابة، فقم بنسخ ملفاتك احتياطياً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.