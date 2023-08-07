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تكنولوجيا وعلوم

كيف تكتشف إذا حظرك شخص ما على واتس آب؟

Lebanon 24
07-08-2023 | 03:32
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لا يخبرك واتس آب بمن قام بحظرك، أو حتى يرسل لك إشعاراً بأنه قد تم حظرك. ويضفي هذا قدراً من الغموض على ما إذا كان شخص ما قد حظرك بالفعل أم لا، أو تخلى عن تطبيق واتس آب لصالح تطبيق مراسلة مشفر آخر.

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ولحسن الحظ، هناك بعض الطرق السهلة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد حظرك على واتس آب.

كيف تعرف ما إذا كان قد تم حظرك على واتس آب؟
المكالمات لا تعمل: ببساطة، إذا اتصلت بشخص قام بحظرك، فلن تتم المكالمة.

عدم وجود حالة "آخر ظهور" أو "متصل": في معظم الحالات، يجب أن تكون قادراً على معرفة ما إذا كان شخص ما متصلاً بالإنترنت أو على الأقل يمكن الوصول إلى حالة "آخر ظهور". إذا حظرتك جهة اتصال، فلن تتمكن من رؤية أيٍّ منهما. ومع ذلك، من الممكن أيضاً للمستخدم تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة به لإخفاء معلوماته.

صورة الملف الشخصي مفقودة أو لا تتغير: بعض الأشخاص يسمحون فقط لجهات الاتصال المعتمدة لديهم برؤية صورة ملفهم الشخصي، لذا مرة أخرى ، قد تكون هذه إشارة إلى أنه تم حظرك.

لن يتم إرسال الرسائل: إذا قمت بإرسال رسالة إلى جهة اتصال قامت بحظرك، فستظهر علامة "مرسلة" واحدة فقط، بدلاً من العلامة الثانية لتأكيد تسليمها. فقط كن على علم بأن هذا هو ما يحدث أيضاً عندما يغلق هاتف شخص ما. لذلك لا داعي للذعر على الفور إذا رأيت ذلك.

كما لاحظت، قد يكون أحد هذه الإعدادات نتيجة لإعداد الخصوصية أو مشكلة فنية أخرى. ولكن، إذا كنت تحاول الاتصال بشخص ما وكانت كل الأشياء المذكورة أعلاه تحدث، فيمكنك أن تكون على يقين من أنك محظور على واتس آب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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