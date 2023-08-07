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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزة التدقيق الإملائي داخل صفحة البحث

Lebanon 24
07-08-2023 | 05:36
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أطلق محرك البحث "غوغل" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إجراء عملية تدقيق إملائي للعبارات أو الجمل.

وذكرت الشركة أن المدقق الخاص بها سيتأكد إن كانت العبارة أو الجملة صحيحة نحوياً أم لا، وفي حال كان هناك خطأ ما، ما الطريقة الأنسب لتصحيحه.
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وأكدت غوغل أن هذه الميزة متاحة اليوم فقط باللغة الإنكليزية.

وبمجرد كتابة العبارة المطلوبة في خانة البحث، يجب إضافة عبارة "فحص قواعد النحو بالإنكليزية - grammar check" لتفعيل الأداة.

وإذا لم تكن هناك أي أخطاء، سيظهر قسم/بطاقة "فحص النحو" كنتيجة أولى وسيعرض علامة صح خضراء. وبحالة رصد الأخطاء، سيعيد غوغل صياغة الجملة وتسطير ما تم تغييره. ستقوم الأداة أيضاً بتصحيح أي أخطاء إملائية.

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