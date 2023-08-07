تحذير من تطبيق يسرق رسائلك الخاصة على أندرويد

Advertisement

تم تحذير مستخدمي أندرويد بضرورة حذف تطبيق معين في الوقت الحالي، لأنه قد يسرق رسائلك الخاصة من فيسبوك وواتس آب وإنستغرام، كما يقول خبراء التكنولوجيا.وتسللت البرمجية الخبيثة المعقدة لسرقة الاتصالات إلى متجر غوغل بلاي، باستخدام آليات تشغيلية مماثلة للأخطاء السابقة، لكن يمكنها الحصول على المزيد من الأذونات، وفقاً لشركة Cyfirma الإلكترونية.. وتمت إزالة تطبيق SafeChat من المتجر عبر الإنترنت ولكنه سيبقى على أي هواتف تم تنزيله مسبقاً عليها.ومن المفهوم أن مجموعة القرصنة "Bahamut" هي وراء التطبيق الذي يستخدم برامج التجسس ويمكنه رؤية النصوص وسجلات المكالمات، بالإضافة إلى مواقع GPS. وتم إنشاء المنظمة التي تتخذ من الهند مقراً لها في عام 2017، قبل أن يقال إنها تستهدف أنظمة التشغيل iOS وأندرويد وويندوز.