28
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
29
o
بعلبك
32
o
بشري
29
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحذير من تطبيق يسرق رسائلك الخاصة على أندرويد
Lebanon 24
07-08-2023
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم تحذير مستخدمي أندرويد بضرورة حذف تطبيق معين في الوقت الحالي، لأنه قد يسرق رسائلك الخاصة من فيسبوك وواتس آب وإنستغرام، كما يقول خبراء التكنولوجيا.
وتسللت البرمجية الخبيثة المعقدة لسرقة الاتصالات إلى متجر غوغل بلاي، باستخدام آليات تشغيلية مماثلة للأخطاء السابقة، لكن يمكنها الحصول على المزيد من الأذونات، وفقاً لشركة Cyfirma الإلكترونية.. وتمت إزالة تطبيق SafeChat من المتجر عبر الإنترنت ولكنه سيبقى على أي هواتف تم تنزيله مسبقاً عليها.
Advertisement
ومن المفهوم أن مجموعة القرصنة "Bahamut" هي وراء التطبيق الذي يستخدم برامج التجسس ويمكنه رؤية النصوص وسجلات المكالمات، بالإضافة إلى مواقع GPS. وتم إنشاء المنظمة التي تتخذ من الهند مقراً لها في عام 2017، قبل أن يقال إنها تستهدف أنظمة التشغيل iOS وأندرويد وويندوز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
Lebanon 24
بعد ظهورها معه بلقطات حميمة.. داليدا خليل تخرج عن صمتها وهذا ما قالته عن عمرو دياب
01:16 | 2023-08-07
07/08/2023 01:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
انفجار يهزّ هدوء عين الحلوة.. اليكم ما جرى
15:15 | 2023-08-06
06/08/2023 03:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 12:03:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
Lebanon 24
شقراء ولديها مواصفات ملكة جمال.. تعرفوا إلى "نورهان" ابنة وليد توفيق وجورجينا رزق (صور)
02:57 | 2023-08-07
07/08/2023 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بـ هوت شورت".. نادين الراسي بنحافة زائدة والجمهور قلق شاهدوا كيف بدت (صورة)
00:50 | 2023-08-07
07/08/2023 12:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:31 | 2023-08-07
"مكان أشبه بالجحيم".. شركة غواصة "تيتان" الغارقة تعتزم إرسال 1000 شخص لهذا الكوكب!
10:00 | 2023-08-07
"الصداقة مع الروبوتات"... هل يلجأ البشر إليها؟
05:36 | 2023-08-07
غوغل تطلق ميزة التدقيق الإملائي داخل صفحة البحث
05:00 | 2023-08-07
كيف يمكن تحرير مساحة التخزين على هاتف أندرويد؟
04:55 | 2023-08-07
بعد غرق غواصة "تيتان".. الشركة تخطط لإرسال 1000 شخص لهذا الكوكب!
03:32 | 2023-08-07
كيف تكتشف إذا حظرك شخص ما على واتس آب؟
فيديو
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة ومُفاجئة.. هذا ما قالته عن الدولار وانتخاب رئيس (فيديو)
00:03 | 2023-08-07
07/08/2023 19:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
رئيس فنزويلا يتهم ترامب بمحاولة اغتياله في الـ 2018.. هذا ما كشفه (فيديو)
01:59 | 2023-08-05
07/08/2023 19:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
Lebanon 24
شابان اقتحما المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع نانسي عجرم في كازينو لبنان (فيديو)
00:22 | 2023-08-05
07/08/2023 19:45:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24