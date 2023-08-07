عن ساعة "غوغل بيكسل" الجديدة.. إليكم أهم التسريبات

تُعد ساعة "غوغل بيكسل" أحد الأجهزة المفضلة للكثيرين، وقد بدأت الشائعات والتسريبات تنتشر حول أحدث إصدار من ساعة بيكسل 2.



وفي ما يلي كل ما يجب معرفته حول ساعة غوغل بيكسل الجديدة، وفق ما أورد موقع "أندرويد بوليس" الإلكتروني:

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التصميم والمواصفات



تقول التسريبات إن ساعة بيكسل 2 يمكن أن تأتي مع ترقية داخلية رئيسية، حيث أنها ستحتوي على مجموعة شرائح كوالكوم W5، التي ستعزز أداء الساعة وعمر بطاريتها.

كذلك، أظهرت التسريبات أن تصميم الساعة سيكون مختلفاً كثيراً عن النموذج الأول، حيث سيكون هيكلها مصنوعاً من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعني أن جسم الساعة الجديدة قد يكون أكثر عرضة للخدوش والضربات من الموديلات القديمة.

السعر وتاريخ الإصدار



لا تتوفر الكثير من المعلومات عن سعر ساعة بيكسل 2 أو تاريخ إصدارها، ولكن من المتوقع إطلاقها في حدث غوغل في تشرين الأول المقبل. وبالنظر إلى أن الجيل الأول من ساعة بيكسل باهظ الثمن حيث يصل إلى 350 دولاراً، لذا يجب ألا يشهد الجيل الثاني زيادة كبيرة في الأسعار، وحتى الآن، كل هذا مجرد تكهنات.

عمر بطارية أفضل



يمثل عمر بطارية ساعة غوغل بيكسل مشكلة كبيرة للمستخدمين، لأنها عادة ما تنفذ بسرعة مقارنة بالساعات الأخرى، لذا يرغب المستخدمون في أن يكون عمر بطارية الساعة الجديدة أطول. وبحسب الخبراء فإن أهم شيء تحتاجه ساعة بيكسل 2 هو تحسين أداء بطاريتها، سواء باستخدام بطارية أكبر حجماً، أو إدارة طاقة أكثر ذكاءً.

حواف أصغر

تحتوي ساعة بيكسل الحالية على حواف سميكة بارزة بالنسبة لحجم الشاشة، لذا فإن المستخدمين يطمحون أن تأتي ساعة بيكسل الجديدة بحواف أصغر، لتوفير مساحة شاشة أكثر قابلية للاستخدام.