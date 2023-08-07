Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لجميع مُستخدمي "واتساب".. إليكم ميزة جديدة باتت جاهزة!

Lebanon 24
07-08-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1095416-638270502532750157.jpg
Doc-P-1095416-638270502532750157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصد موقع "WABetaInfo" المتخصص بالأخبار التقنية أن خدمة التراسل الفوري "واتساب" بدأت إطلاق ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع، وذلك تمهيدًا لإطلاقها لعموم المستخدمين قريباً.

وكان الموقع اكتشف في شهر آذار الماضي في الإصدار التجريبي ذي الرقم 2.23.7.12 من تطبيق "واتساب" لنظام أندرويد ميزة (الدردشات الصوتية) Audio Chats بوصفها طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية.
Advertisement

وقال الموقع حينها إن الميزة قد تبدو غير واضحة إذ لا توجد معلومات مفصلة بشأن كيفية عملها.

والآن، أطلقت "واتساب"، المملوكة لشركة ميتا، الإصدار التجريبي ذا الرقم 2.23.16.19 لنظام أندرويد عبر متجر غوغل بلاي، الذي تأتي معه الميزة باسم (الدردشات الصوتية) Voice Chats.

ووفقًا للقطة الشاشة التي نشرها WABetaInfo، تظهر أيقونة جديدة لها شكل موجة صوتية داخل الدردشة الجماعية في حال كانت الميزة متاحة للمستخدمين ومتوافقة مع المجموعة.

وأوضح الموقع أن النقر على هذه الأيقونة يؤدي إلى بدء دردشة صوتية تلقائيًا مع وجود واجهة مخصصة. وهنا، يمكن لأي شخص في الدردشة الجماعية الانضمام إلى الدردشة الصوتية في أي وقت والبدء في التحدث.

وإذا ظلت الدردشة الصوتية فارغة، فسوف تنتهي تلقائيًا بعد 60 دقيقة إذا لم ينضم إليها أحد. ومع ذلك، لا يزال بإمكان أي شخص بدء دردشة صوتية أخرى في أي وقت.

ونبّه WABetaInfo إلى أنه لا يمكن الوصول إلى الدردشات الصوتية إلا لمجموعات معينة. وبصورة عامة، قد تكون متاحة في مجموعات تضم أكثر من 32 مشاركًا، مع أن هذا الرقم هو الحد الأقصى لمن يمكنه الانضمام إلى دردشة صوتية في الوقت نفسه.

وتمتاز ميزة الدردشات الصوتية الجديدة عن المكالمات الجماعية الحالية بأنها تسمح ببدء مكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة.

مع ذلك، سيحصل كل مشارك في المجموعة على إشعار صامت عند إنشاء دردشة صوتية جديدة في مجموعاته، وسوف يعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل وجود دردشة صوتية داخلها.

ومن المهم التنبيه على أن الدردشات الصوتية محمية أيضًا بميزة التشفير التام، مما يضمن أن المشاركين في المكالمة الصوتية فقط هم من يمكنهم الاستماع إلى محتوياتها.

وقال WABetaInfo إن القدرة على بدء الدردشات الصوتية تتوفر لبعض المستخدمين الذين يثبتون أحدث إصدار تجريبي من "واتساب" لنظام أندرويد، وسوف تتاح لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد الموقع أن طرح الميزة يبدو كإصدار أوسع، لذا قد يتمكن بعض المستخدمين الذين لديهم إصدار ثابت من التطبيق من تجربة الميزة نفسها.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج "واتساب" التجريبي في أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبيق وتثبيتها يدويًا من هنا. وكذلك يمكن الاشتراك في برنامج (آي أو إس) التجريبي من هنا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:36 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2023-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2023-08-07
16:00 | 2023-08-07
14:00 | 2023-08-07
10:31 | 2023-08-07
10:00 | 2023-08-07
07:54 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24