أهم التسريبات والتكهنات عن ساعة "غوغل بيكسل" الجديدة





فيما يلي كل ما يجب معرفته حول ساعة غوغل بيكسل الجديدة، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:

Advertisement التصميم والمواصفات تُعد ساعة "غوغل بيكسل" أحد الأجهزة المفضلة للكثيرين، وقد بدأت الشائعات والتسريبات تنتشر حول أحدث إصدار من ساعة بيكسل 2.فيما يلي كل ما يجب معرفته حول ساعة غوغل بيكسل الجديدة، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:التصميم والمواصفات

تقول التسريبات إن ساعة بيكسل 2 يمكن أن تأتي مع ترقية داخلية رئيسية، حيث أنها ستحتوي على مجموعة شرائح كوالكوم W5، التي ستعزز أداء الساعة وعمر بطاريتها.

كما أظهرت التسريبات أن تصميم الساعة سيكون مختلفاً كثيراً عن النموذج الأول، حيث سيكون هيكلها مصنوعاً من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعني أن جسم الساعة الجديدة قد يكون أكثر عرضة للخدوش والضربات من الموديلات القديمة.

السعر وتاريخ الإصدار

لا تتوفر الكثير من المعلومات عن سعر ساعة بيكسل 2 أو تاريخ إصدارها، ولكن من المتوقع إطلاقها في حدث غوغل في تشرين الأول المقبل. وبالنظر إلى أن الجيل الأول من ساعة بيكسل باهظ الثمن حيث يصل إلى 350 دولاراً، لذا يجب ألا يشهد الجيل الثاني زيادة كبيرة في الأسعار. حتى الآن، كل هذا مجرد تكهنات.

ما نود رؤيته في ساعة غوغل 2



عمر بطارية أفضل