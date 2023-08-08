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تكنولوجيا وعلوم

غرامة كبيرة ضد "ميتا" في النرويج بسبب انتهاك الخصوصية

Lebanon 24
08-08-2023 | 02:42
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قالت هيئة حماية البيانات النرويجية، لوكالة رويترز، الاثنين، إنها ستغرّم شركة ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك مليون كرونة (98500 دولار) يوميا بسبب انتهاك الخصوصية اعتبارا من 14 آب، وهو قرار قد تكون له تداعيات أوسع في أوروبا.
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وكانت الهيئة قالت في 17 تموز إنها ستغرم الشركة إذا لم تتصد لانتهاكات الخصوصية التي حددتها.

وأفادت الهيئة بأن ميتا لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل مواقعهم، واستخدامها لأغراض إعلانية، فيما يعرف بالإعلان السلوكي، وهو نموذج عمل شائع لدى شركات التكنولوجيا الكبرى.

وكان أمام ميتا حتى الرابع من آب لتثبت للهيئة التنظيمية أنها عالجت المشكلة.
 
وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي في الهيئة النرويجية لوكالة رويترز "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيبدأ تطبيق غرامة يومية قدرها مليون كرونة".

وستستمر الغرامة حتى الثالث من نوفمبر. ويمكن للهيئة جعلها دائمة عن طريق إحالة قرارها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، الذي لديه سلطة القيام بذلك، إذا وافق على قرارها.

ويمكن أن يوسع ذلك النطاق الإقليمي للقرار ليشمل بقية أوروبا. ولم تتخذ الهيئة النرويجية هذه الخطوة بعد.

وقالت ميتا الأسبوع الماضي إنها تعتزم طلب موافقة المستخدمين في الاتحاد الأوروبي قبل السماح للشركات باستهدافهم بالإعلانات بناء على ما يشاهدونه في خدماتها مثل فيسبوك وإنستغرام.

قال جودين إن هذه الخطوة لم تكن كافية، مضيفا أنه كان على ميتا التوقف عن معالجة البيانات الشخصية على الفور لحين حصولها على موافقة المستخدمين.

والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة.
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