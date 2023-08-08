Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ببطارية تدوم لـ 26 يوماً.. أمازفيت تطلق ساعتها Bip 5 الجديدة

Lebanon 24
08-08-2023 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1095547-638270866036176971.jpg
Doc-P-1095547-638270866036176971.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة أمازفيت (Amazfit) ساعتها الذكية Bip 5 الجديدة، التي تأتي بجسم مصنوع من البلاستيك يتمتع بحماية ضد الماء والغبار، وفقاً لفئة الحماية IP68.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Bip 5 الجديدة مزودة بشاشة لمسية كبيرة قياس 1.91 بوصة وبدقة وضوح 320 × 380 بيكسل، وتظهر الساعة بأبعاد 45.94 × 38.09 × 11.2 ملم، بينما يبلغ وزنها 26 غراماً.
Advertisement

وتتيح الساعة إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية، وذلك بفضل تجهيزها بميكروفون وسماعة، حيث يتم استخدامها كتجهيزة للتحدث الحر بتقنية البلوتوث.

ويتوفر 120 ملفاً رياضياً لتسجيل الأنشطة الرياضية.
وبفضل وحدة GNSS، يمكن أيضاً تسجيل وحدات الجري بدقة لحساب المسافة المقطوعة بدون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل، ويتم دعم أربعة أنظمة GNSS، بما في ذلك GPS.

ويمكن للساعة قياس كل من معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ومستوى الإجهاد، وتبلغ فترة تشغيل البطارية 10 أيام مع الاستخدام العادي وتصل إلى 26 يوماً في وضع الاستعداد.

وتعمل الساعة الذكية Bip 5 الجديدة بنظام التشغيل Zepp OS 2.0، والذي يتيح إمكانية استخدام تطبيقات الطرف الثالث.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
07:27 | 2023-08-08
02:42 | 2023-08-08
02:34 | 2023-08-08
00:38 | 2023-08-08
23:00 | 2023-08-07
23:00 | 2023-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24