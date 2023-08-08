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تكنولوجيا وعلوم
ببطارية تدوم لـ 26 يوماً.. أمازفيت تطلق ساعتها Bip 5 الجديدة
Lebanon 24
08-08-2023
|
03:15
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أطلقت شركة أمازفيت (Amazfit) ساعتها الذكية Bip 5 الجديدة، التي تأتي بجسم مصنوع من البلاستيك يتمتع بحماية ضد الماء والغبار، وفقاً لفئة الحماية IP68.
وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية Bip 5 الجديدة مزودة بشاشة لمسية كبيرة قياس 1.91 بوصة وبدقة وضوح 320 × 380 بيكسل، وتظهر الساعة بأبعاد 45.94 × 38.09 × 11.2 ملم، بينما يبلغ وزنها 26 غراماً.
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وتتيح الساعة إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية، وذلك بفضل تجهيزها بميكروفون وسماعة، حيث يتم استخدامها كتجهيزة للتحدث الحر بتقنية البلوتوث.
ويتوفر 120 ملفاً رياضياً لتسجيل الأنشطة الرياضية.
وبفضل وحدة GNSS، يمكن أيضاً تسجيل وحدات الجري بدقة لحساب المسافة المقطوعة بدون الحاجة إلى هاتف ذكي متصل، ويتم دعم أربعة أنظمة GNSS، بما في ذلك GPS.
ويمكن للساعة قياس كل من معدل ضربات القلب وتشبع الدم بالأكسجين ومستوى الإجهاد، وتبلغ فترة تشغيل البطارية 10 أيام مع الاستخدام العادي وتصل إلى 26 يوماً في وضع الاستعداد.
وتعمل الساعة الذكية Bip 5 الجديدة بنظام التشغيل Zepp OS 2.0، والذي يتيح إمكانية استخدام تطبيقات الطرف الثالث.
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