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تكنولوجيا وعلوم
إحذروا... الذكاء الاصطناعي يسرق كلمات المرور
Lebanon 24
08-08-2023
|
09:00
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تطور الذكاء الاصطناعي إلى درجة أنه بات قادرا على سرقة كلمات المرور الخاصة بالأجهزة والحواسيب، وذلك عبر الاستماع لصوت النقر على لوحة المفاتيح.
وأجرى باحثون بريطانيون من جامعات: درم، وسري، ورويال هولواي دراسة خلصت إلى أن الميكروفونات قادرة على كشف أنماط النقر على لوحة المفاتيح.
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ودرّب الباحثون أداة للذكاء الاصطناعي عبر النقر على 36 مفتاحا على لوحة مفاتيح الحاسوب "ماك بوك برو 25" لمدة 25 مرة.
وخلال هذه التجربة، جرت عملية تسجيل الصوت، الذي جرى نقله لاحقا إلى أداة الذكاء الاصطناعي.
ولإثبات فرضيتهم، وضع الباحثون هاتف آيفون على بعد 17 سم من حاسوب "ماك برو" لتسجيل صوت شخص ينقر على المفاتيح.
وتمكن الباحثون من استنتاج محتوى الكتابة بدقة بلغت 95 في المئة في هذه التجربة.
واستعان الباحثون ببرنامج "زووم" لجلب أصوات النقر على مفاتيح حواسيب بعينها، وكانت دقة النتائج 93 في المئة.
ويقول الدكتور إحسان توريني، من مركز الأمن السيبراني في جامعة سري، إن لكل مفتاح صوت فريد بحيث يساعد في استنتاج ما الذي يجري النقر عليه. (سكاي نيوز)
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