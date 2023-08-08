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تكنولوجيا وعلوم

تعرفوا إلى هاتف "Xiaomi" الجديد

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:00
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كشفت Xiaomi عن هاتف Poco M6 Pro الذي ستطرحه بمواصفات ممتازة وأسعار منافسة تبدأ من 120 يورو.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP53، أبعاده 0168.6/76.3/8.2) ملم، ووزنه 199غ.
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وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.79 بوصة، ودقة عرضها (2460/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 369 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MIUI 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واطا. (روسيا اليوم)
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