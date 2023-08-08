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تكنولوجيا وعلوم

"واتساب" تعلن التحدي على "زووم".. وبخاصية جديدة

Lebanon 24
08-08-2023 | 23:30
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يبدو أن تطبيق "واتساب" سيدخل بقوة، لإزاحة تطبيق "زووم" من على عرشه للمحادثات الجماعية، بخاصية "ثورية" جديدة.

الميزة الجديدة، والتي أعلن عنها رئيس شركة "ميتا" المالكة لواتساب، مارك زوكربيرغ، ستقدم خاصية "مشاركة الشاشة" أثناء مكالمات الفيديو.
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الميزة الجديدة، التي أعلن عنها الثلاثاء، ستترك الإصدار التجريبي وسيتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي "واتساب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
نشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستغرام الثلاثاء: "سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب".

كيف ستتم عملية مشاركة الشاشة على "واتساب" خلال مكالمات الفيديو:

ابدأ مكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر.
انقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة.
اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها.
ستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.
ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك.
ركزت "ميتا" على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام "واتساب" خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك رسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.
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