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تكنولوجيا وعلوم

"زووم" ‎تسمح باستخدام بيانات العملاء لتحسين الذكاء الاصطناعي ‏

Lebanon 24
09-08-2023 | 02:00
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قامت منصة مؤتمرات الفيديو الشهيرة "زووم"، بتحديث شروط الخدمة الخاصة بترخيص البرامج، للسماح باستخدام بعض بيانات العملاء للتدريب، وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.

التحديث، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تموز، يشير إلى أن “زووم” يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين، واستخدامها ومعالجتها لأي غرض، بما في ذلك التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.
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تتضمن البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمة، والتي يمكن لزووم استخدامها معلومات حول استخدام المنتج، والقياس عن بُعد، وبيانات التشخيص والمحتوى، أو البيانات المماثلة التي جمعتها الشركة، ولا تتضمن محتوى العميل مثل الرسائل والملفات والمستندات، والتي تقول زووم إنها لا تستخدمها لتدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقة العميل.
يأتي التحديث وسط نقاش عام متزايد حول المدى الذي يجب أن يتم فيه تدريب خدمات الذكاء الاصطناعي على بيانات الأفراد. 
قدمت "زووم" أيضاً ميزتين جديدتين للذكاء الاصطناعي، وهما أداة ملخص الاجتماع وأداة لإنشاء رسائل الدردشة، على أساس تجريبي مجاني للعملاء، الذين يمكنهم تحديد ما إذا كانوا سيستخدمونها أم لا.
عندما يقوم المستخدمون بتمكين هذه الميزات، فإن "زووم" تطلب منهم التوقيع على نموذج موافقة يسمح لها بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به باستخدام محتوى العملاء الفردي، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
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