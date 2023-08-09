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تكنولوجيا وعلوم

آبل ميوزيك تطلق ميزة جديدة لمنافسة سبوتيفاي

Lebanon 24
09-08-2023 | 03:13
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أطلقت خدمة بث الموسيقى آبل ميوزيك ميزة جديدة، تتيح للمستخدمين العثور على فنانين جدد للاستماع إليهم بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

ويُفترض أن تعمل الميزة الجديدة التي يطلق عليها اسم محطة الاستكشاف، على تشغيل مجموعة مختارة من الموسيقى مع مراعاة عادات الاستماع وأذواق المستخدمين، ولم يتم تقديم ميزة الخوارزمية الجديدة رسمياً، لكن المسرب MacRumors عثر على الرابط الذي يوجه مستخدمي آبل ميوزيك إلى Discovery Station.
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وورد أن الميزة الجديدة ظهرت لبعض مستخدمي آبل ميوزيك في علامة التبويب "استمع الآن" في فئة "Stations for You"، لذلك يتوقع أن تصدر آبل إعلاناً في وقت قريب بخصوص محطة Discovery.

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن محطة الاكتشاف متاحة على الجوال وسطح المكتب وتطبيق الويب، ولكن إذا لم تشاهدها بعد، فيمكنك الانتظار بضعة أيام حيث يبدو أن هذا طرحاً مرحلياً.
وليس هناك معلومات دقيقة عما تفعله الميزة الجديدة، بخلاف تزويد مستخدمي آبل ميوزيك بالموسيقى التي قد يحبونها، ولكن لم يسمعوا بها من قبل.. وللوهلة الأولى، يبدو أن هذا هو رد آبل على ميزة Discover Weekly الخاصة بـ سبوتيفاي.

وعلى الرغم من أن محطة الاستكشاف لن تجلب ملايين المشتركين الجدد في آبل ميوزيك، إلا أنها على الأقل ستعمل على رفع مستوى المجال قليلاً عندما يتعلق الأمر بالوظائف، بحسب موقع فون أرينا.
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