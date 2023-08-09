إكتشاف نظام بيئي مُختبئ في أعماق المحيطات (فيديو)

يُواصل العلماء استكشاف الحياة في طبقات جديدة على كوكبنا وفي قاع المحيطات، حيث وجد فريق الباحثين الدوليين عروقًا من السوائل الجوفية تزخر بحياة لم يسبق لها مثيل من قبل.

واستخدم فريق الباحثين من معهد "Schmidt Ocean"، روبوتاً على متن غواصة تحت الماء، لقلب ألواح من القشرة البركانية في أعماق المحيط الهادئ المظلم.

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ويقول المدير التنفيذي للمعهد، جيوتيكا فيرماني: "للمرة الأولى، يبحث العلماء عن حيوانات تحت الفتحات المائية الحرارية، إنه عالم جديد بالكامل لم نكن نعلم بوجوده".

تقول عالمة البيئة، مونيكا برايت، من جامعة فيينا: "يوجد مناطق بيئية ديناميكية، حيث تتكاثر الحيوانات الموجودة فوق السطح وتحته معًا في انسجام تام، اعتمادًا على سائل التنفيس من الأسفل والأكسجين في مياه البحر من الأعلى".

ووجد العلماء أن الديدان الأنبوبية في أعماق البحار تسافر تحت قاع البحر عبر السوائل البركانية لاستعمار مناطق بيئية جديدة. (سبوتنيك)