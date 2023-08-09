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تكنولوجيا وعلوم

في هذا التاريخ... "Meta" تتخلى عن "فيسبوك مسنجر"

Lebanon 24
09-08-2023 | 14:00
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سيتعيّن على مستخدمي "أندرويد" التخلي عن "فيسبوك مسنجر" باعتباره تطبيق الرسائل النصية المخصص لهم بعد 28 أيلول.

وقد أعلنت "Meta" عن التغيير على صفحة الدعم الخاصة بها، ما يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق لإرسال واستقبال الرسائل النصية سيضطرون إلى إيجاد طريقة جديدة للاتصال. (روسيا اليوم)
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