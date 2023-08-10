يوتيوب يطلق تجربة مشاهدة جديدة بناء على إعدادات سجل المشاهدة

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يجري يوتيوب تجارب على ميزات جديدة طوال الوقت، وبينما لا ترى بعض هذه الميزات النور مطلقاً، يتم نشر عدد لا بأس به منها في النهاية لعامة الناس. وتُعد التغييرات الجديدة في تجربة المشاهد جزءاً من الفئة الأخيرة، لذلك سيستفيد الجميع من مزاياها عاجلاً أم آجلاً.وتهدف تجربة المشاهد الجديدة المستندة إلى إعداد "سجل المشاهدة" إلى تزويد مستخدمي يوتيوب بتوصيات فيديو دقيقة تتناسب مع عادات المشاهدة لديهم.وأعلن يوتيوب أنه بدءاً من اليوم، سيتمتع مستخدمو التطبيق الذين تم إيقاف تشغيل سجل المشاهدة لديهم وليس لديهم سجل مشاهدة سابق كبير بجميع الميزات التي تتطلب سجل المشاهدة لتقديم توصيات فيديو، بما في ذلك خلاصة يوتيوب الرئيسية.وإذا كنت من هذا النوع، فلا داعي للقلق إذا أصبحت خلاصة الصفحة الرئيسية على يوتيوب فارغة فجأة بعد هذا التحديث. ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط بالنسبة لأولئك الذين توقفوا عن تشغيل سجل المشاهدة؟ أولاً، ستبدو التوصيات بالتأكيد مختلفة كثيراً دون إدراج أي مقاطع فيديو موصى بها. ومع ذلك، سيسمح لك ذلك بالبحث بسهولة أكبر وتصفح القنوات المشتركة واستكشاف علامات تبويب "الموضوعات" باستخدام شريط البحث وقائمة الدليل اليمنى.وإذا لم يتم إيقاف تشغيل سجل المشاهدة أو كان لديك سجل مشاهدة مسبق كافٍ، فلن تؤثر هذه التغييرات عليك.ويقول موقع يوتيوب أنه سيتم طرح هذه التغييرات ببطء خلال الأشهر القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن توضح تجربة المشاهد الجديدة ميزات يوتيوب التي تعتمد على سجل المشاهدة لتقديم توصيات الفيديو وجعلها أكثر انسيابية للمستخدمين الذين يفضلون البحث عن المحتوى الخاص بهم بدلاً من تقديم توصيات لهم.ضع في اعتبارك أنه يمكنك دائماً تغيير إعدادات سجل مشاهدة يوتيوب بناءً على ما إذا كنت تفضل تقديم التطبيق توصيات فيديو أم لا، بحسب موقع فون أرينا.