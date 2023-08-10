تحديث جديد لواتس آب يتيح للأصدقاء رؤية كل شيء على شاشتك

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سيتمكن أصدقاؤك في واتس آب قريباً من رؤية كل ما هو موجود على هاتفك الذكي أو شاشة الكمبيوتر المحمول من خلال التحديث الجديد للبرنامج.ويهدف تحديث "مشاركة الشاشة" الرئيسي إلى السماح للمستخدمين بإظهار مقتطفات الأصدقاء من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يعملون عليها أو كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على الجهاز. إنها في الأساس وظيفة توفرها بالفعل العديد من تطبيقات الفيديو مثل زوم وغوغل ميت.وقالت واتس آب في منشور على مدونتها "سواء كانت مشاركة مستندات للعمل، أو تصفح الصور مع العائلة، أو التخطيط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، تتيح لك مشاركة الشاشة عرض مباشر لـ شاشتك أثناء المكالمة ".وبمجرد وصول التحديث في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون رمز "مشاركة" في التطبيق. وبمجرد الضغط عليه، سيحصلون بعد ذلك على خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل. ويبدو الأمر مفيداً جداً، فقط تأكد من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل النقر على خيار المشاركة هذا.وتأتي أخبار هذا التحديث مع طرح واتس آب مؤخراً أيضاً خيار رسالة فيديو فورية جديدة. ويتيح لك ذلك تسجيل أفلام مدتها 60 ثانية والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مباشرة من التطبيق، وهي تشبه إلى حد ما ميزة التسجيل الصوتي الشائعة.وأوضحت واتس آب "لقد غيرت الرسائل الصوتية على واتس آب الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون من خلال توفير وسيلة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك. نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة مع رسائل الفيديو الفورية الجديدة. الآن يمكنك تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة".ويجب أن تكون كل هذه الترقيات متاحة على آيفون و أندرويد قريباً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.