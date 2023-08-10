Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لواتس آب يتيح للأصدقاء رؤية كل شيء على شاشتك

Lebanon 24
10-08-2023 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1096227-638272598066822748.jpg
Doc-P-1096227-638272598066822748.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سيتمكن أصدقاؤك في واتس آب قريباً من رؤية كل ما هو موجود على هاتفك الذكي أو شاشة الكمبيوتر المحمول من خلال التحديث الجديد للبرنامج.

ويهدف تحديث "مشاركة الشاشة" الرئيسي إلى السماح للمستخدمين بإظهار مقتطفات الأصدقاء من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يعملون عليها أو كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على الجهاز. إنها في الأساس وظيفة توفرها بالفعل العديد من تطبيقات الفيديو مثل زوم وغوغل ميت.
Advertisement

وقالت واتس آب في منشور على مدونتها "سواء كانت مشاركة مستندات للعمل، أو تصفح الصور مع العائلة، أو التخطيط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، تتيح لك مشاركة الشاشة عرض مباشر لـ شاشتك أثناء المكالمة ".

وبمجرد وصول التحديث في الأسابيع المقبلة، سيرى المستخدمون رمز "مشاركة" في التطبيق. وبمجرد الضغط عليه، سيحصلون بعد ذلك على خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل. ويبدو الأمر مفيداً جداً، فقط تأكد من إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل النقر على خيار المشاركة هذا.

وتأتي أخبار هذا التحديث مع طرح واتس آب مؤخراً أيضاً خيار رسالة فيديو فورية جديدة. ويتيح لك ذلك تسجيل أفلام مدتها 60 ثانية والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مباشرة من التطبيق، وهي تشبه إلى حد ما ميزة التسجيل الصوتي الشائعة.

وأوضحت واتس آب "لقد غيرت الرسائل الصوتية على واتس آب الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون من خلال توفير وسيلة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك. نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة مع رسائل الفيديو الفورية الجديدة. الآن يمكنك تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة".

ويجب أن تكون كل هذه الترقيات متاحة على آيفون و أندرويد قريباً، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2023-08-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:37 | 2023-08-10
03:09 | 2023-08-10
00:34 | 2023-08-10
23:00 | 2023-08-09
16:00 | 2023-08-09
14:00 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24