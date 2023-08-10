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تكنولوجيا وعلوم
Vivo تنافس سامسونغ بواحد من أفضل الحواسب اللوحية.. ما هي مواصفاته؟
Lebanon 24
10-08-2023
|
08:00
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صنّف حاسب vivo Pad2 هذا العام كمنافس قوي لحواسب سامسونغ اللوحية الجديدة.
ويأتي الجهاز بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والمعدن أبعاده (266/191.6/6.6) ملم، وزنه 585غ، ودعم بلوحة مفاتيح خارجية أنيقة وقلم للكتابة والرسم على الشاشة.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (1968/2800) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الحاسب بنظام Android 13 مع واجهات OriginOS 3، ومعالج Mediatek MT6983 Dimensity 9000، ومعالج رسوميات Mali-G710 MC10، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت.
وحصل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
وزوّد بشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، و4 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واطا ويمكن شحنها عبر تقنية الشحن اللاسلكي. (روسيا اليوم)
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