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منوعات
إكتشاف مخلوق غريب بـ20 ذراعاً
Lebanon 24
10-08-2023
|
16:00
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سحب العلماء على متن سفينة أبحاث بالقرب من القارة القطبية الجنوبية شباكهم من مياه المحيط الباردة، فوجدوا مخلوقا غريبا له 20 ذراعاً.
وكان العلماء يبحثون عن مجموعة من الحيوانات البحرية "النادرة" المعروفة باسم نجوم ريش القطب الجنوبي.
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ونجوم ريش القطب الجنوبي هي حيوانات "كبيرة" يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء "ويختلف شكلها" عند السباحة.
وخلال استطلاعاتهم، جمع الباحثون 8 نجوم ريشة ذات شكل جسم مميز واكتشفوا نوعا جديدا، باسم نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي.
وقالت الدراسة إن نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي لها 20 ذراعا متفرعة من جسمها المركزي "الشبيه بالفراولة".
ويُمكن أن يتراوح لونه من "أرجواني" إلى "ضارب إلى الحمرة الداكنة". (سكاي نيوز)
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