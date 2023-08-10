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تكنولوجيا وعلوم
هل "فيسبوك" مفيد لكم؟
Lebanon 24
10-08-2023
|
23:00
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حلل خبراء بيانات ما يقرب من مليون شخص في 72 دولة على مدار 12 عاما لفهم المزيد حول تأثير "فيسبوك" على الرفاهية.
ولم يجدوا أي دليل على أن استخدام لـ"فيسبوك" مرتبط به ضرر نفسي واسع النطاق بل قد تكون شبكة التواصل الاجتماعي مفيدة.
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وقال معد الدراسة البروفيسور أندرو برزيبيلسكي: "لقد فحصنا أفضل البيانات المتاحة بعناية ووجدنا أنها لا تدعم فكرة أن عضوية "فيسبوك" مرتبط بها ضرر، بل على العكس تماما. وفي الواقع، يشير تحليلنا إلى أن "فيسبوك" ربما تكون مرتبطة به رفاهية إيجابية، لكن هذا لا يعني أن هذا دليل على أن "فيسبوك" مفيد لرفاهية المستخدمين. بدلا من ذلك، لا تدعم أفضل البيانات العالمية فكرة أن التوسع في وسائل التواصل الاجتماعي له ارتباط عالمي سلبي بالرفاهية عبر الدول والتركيبة السكانية المختلفة". (روسيا اليوم)
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