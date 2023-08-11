ما سيجنيه العالم والعلم من إطلاق روسيا "Luna-25" إلى القطب الجنوبي للقمر؟

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رأى العالم الروسي أندري نوفيكوف، إطلاق المحطة Luna-25 بأنه حدث تاريخي، مشيرا إلى أن آخر مرة أرسلت روسيا فيها أجسامًا إلى القمر كانت في عام 1976، حينها تم إطلاق المحطة Luna-24.وقال نوفيكوف الباحث في المركز العلمي Aeronet Infrastructure التابع لجامعة موسكو التقنية الحكومية لوكالة "تاس": إن إرسال المحطة الروسية "Luna-25" إلى القطب الجنوبي للقمر سيؤدي إلى توسيع معرفة العلماء ببدايات الكون، وظروف ولادته بعد الانفجار العظيم.وأضاف: "تتمثل إحدى المهام الاساسية في دراسة التربة في المناطق القطبية للقمر، وسيؤدي ذلك إلى تمكين العلماء من فهم بنية الكون، بالإضافة إلى أن إرسال مسبار سيساعد على تحديد امكانية إرسال رحلات استكشافية مستقبلية".وبالحديث عن البعثات المستقبلية، أشار الخبير إلى أن هناك أولوية لتنظيم رحلات استكشافية طويلة إلى القمر والمريخ من أجل تطوير العلم. (روسيا اليوم)