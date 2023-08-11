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تكنولوجيا وعلوم

هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة.. تعرفوا اليه

Lebanon 24
11-08-2023 | 04:00
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أعلنت شركة HTC عن هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيد اسم الشركة للمنافسة في سوق أجهزة أندرويد.

ويأتي هاتف HTC Wildfire E star بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (164.8/76.5/9.2) ملم، وزنه 200 غ.
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أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 12 (Go edition)، ومعالج Unisoc SC9832E، ومعالج رسوميات Mali-T820 MP1، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذواكر داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض وحساس لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.

وزودته HTC بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)
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