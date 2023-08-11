30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
34
o
النبطية
32
o
زحلة
35
o
بعلبك
32
o
بشري
31
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سلوك غريب لجسيم دون ذري قد يُحدث هزة في عالم الفيزياء
Lebanon 24
11-08-2023
|
08:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار تذبذب غريب لجسيم دون ذري يسمى ميون أثناء تجربة بأحد مختبرات الولايات المتحدة شكوكا متزايدة لدى العلماء بأن هناك حلقة مفقودة في فهمهم للفيزياء، ربما تكون بعض الجسيمات غير المعروفة أو قوة مجهولة.
Advertisement
وأعلن باحثون عن نتائج جديدة بشأن الميون، وهو جسيم مغناطيسي سالب الشحنة يشبه الإلكترون لكنه أكبر بمقدار 200 مرة، توصلوا إليها في تجربة بمختبر فيرمي الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية بولاية إلينوي.
ودرست التجربة تذبذب جسيمات الميون في أثناء انتقالها عبر مجال مغناطيسي. ويملك الميون مثل الإلكترون قوة مغناطيسية داخلية صغيرة تتسبب في اهتزازه، أو ما يعرف تقنيا بأنه "تحرك مداري" بما يشبه رأس المغزل، أثناء وجوده في مجال مغناطيسي.
لكن سرعة الاهتزاز التي تم قياسها في التجربة اختلفت بشكل كبير عما كان متوقعا بناء على النموذج المعياري لفيزياء الجسيمات، وهي نظرية تشرح كيفية تفاعل اللبنات الأساسية للمادة والتي تحكمها القوى الأساسية الأربعة في الكون.
وتستمر النتائج الجديدة، التي تستند إلى بيانات صادرة في عام 2021، في التلميح إلى وجود بعض العوامل الغامضة بينما يحاول الباحثون كشف التناقض بين التوقعات النظرية ونتائج التجارب العملية.
وقال بريندان كيسي، كبير العلماء في مختبر فيرمي وأحد مؤلفي ورقة بحثية حول النتائج نشرت في مجلة "فيزيكال ريفيو ليتر": "نحن نبحث عن مؤشر على أن الميون يتفاعل مع شيء لا نعرفه. يمكن أن يكون أي شيء: جسيمات جديدة، قوى جديدة، أبعاد جديدة، سمات جديدة للزمكان، أي شيء". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
Lebanon 24
العثور على "العسود" مشنوقاً على سطح منزله
16:40 | 2023-08-10
10/08/2023 04:40:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
Lebanon 24
إنفجار "كبير" يهزّ سوريا... أين وقع وماذا عن الخسائر؟
15:40 | 2023-08-10
10/08/2023 03:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
Lebanon 24
العثور على جثة شاب داخل منزله في صربا... كيف تُوفي؟
13:13 | 2023-08-10
10/08/2023 01:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
Lebanon 24
أشدّ قوّة من الأوّل.. زلزال جديد ضرب تركيا منذ قليل
13:58 | 2023-08-10
10/08/2023 01:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
Lebanon 24
فيديو ينتشر: خطيب نادين نسيب نجيم يتفاجأ بما تفعله الأخيرة في السيارة شاهدوا ردة فعله
00:29 | 2023-08-11
11/08/2023 12:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:17 | 2023-08-11
استمرت 4 آلاف سنة.. كيف تُوفي البشر الأوائل في أوروبا؟
04:00 | 2023-08-11
هاتف جديد يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة.. تعرفوا اليه
00:49 | 2023-08-11
ما سيجنيه العالم والعلم من إطلاق روسيا "Luna-25" إلى القطب الجنوبي للقمر؟
23:20 | 2023-08-10
للمرة الأولى منذ 50 عاما.. روسيا ترسل أول مركبة فضائية لها إلى القمر (فيديو)
23:00 | 2023-08-10
هل "فيسبوك" مفيد لكم؟
16:00 | 2023-08-10
إكتشاف مخلوق غريب بـ20 ذراعاً
فيديو
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مرعبة: وجدت ثعباناً داخل مرحاضها.. هكذا تخلصت منه (فيديو)
02:05 | 2023-08-11
11/08/2023 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
Lebanon 24
كان برفقة والدته.. اعترض شابة في الطريق ثم جرّدها من ملابسها! (فيديو)
00:33 | 2023-08-11
11/08/2023 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية تنفعل غضبا وتحرق فستان زفافها! (فيديو)
03:13 | 2023-08-08
11/08/2023 17:49:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24