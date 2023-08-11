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تكنولوجيا وعلوم

المديرة التنفيذية لـ"X": المنصة أكثر أماناً مما كانت عليه قبل عام

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:00
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قالت الرئيسة التنفيذية لموقع "X" ليندا ياكارينو، إن المنصة "أكثر صحة وأمانًا" مما كانت عليه قبل عام.

وقالت ياكارينو: "بكل المقاييس الموضوعية ، تعتبر "X" منصة أكثر صحة وأمانًا مما كانت عليه قبل عام، فمنذ عمليات الاستحواذ، قمنا ببناء أمان العلامة التجارية وأدوات الإشراف على المحتوى التي لم تكن موجودة من قبل في هذه الشركة".
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وأشارت ياكارينو أيضًا إلى سياسة الشركة التي أدخلتها مؤخرًا وهي "حرية التعبير وليس حرية الوصول".

وقالت: "إذا كنت ستنشر شيئًا غير قانوني أو مخالفًا للقانون فلن نتسامح مطلقًا". (العربية)
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