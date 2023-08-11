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منوعات

ماسك يؤكد.. "المبارزة" الموعودة مع زوكربيرغ ستحدث في إيطاليا

Lebanon 24
11-08-2023 | 11:53
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، أنه تحدث مع مسؤولين في الحكومة الإيطالية وتم التوصل إلى اتفاق على مكان نزاله المرتقب مع المؤسس المشارك لـشركة Meta مارك زوكربيرغ.

وكتب ماسك عبر موقع "إكس" ("تويتر" سابقا): "لقد تحدثت مع رئيسة الوزراء الإيطالية (جورجا ميلوني) ووزارة الثقافة. لوتم الاتفاق على موقع ملحمي" دون أن يكشف التفاصيل.
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وأضاف ماسك أن صندوقي ماسك وزوكربيرغ وليس UFC سيتوليان تنظيم الموقعة (بطولة القتال النهائي).

وأشار ماسك إلى أنه سيتم بث المعركة على شبكة X الاجتماعية ومنصة Meta وأضاف أيضا أن الصور التي ستلتقطها الكاميرا لن تتضمن إلا معالم "روما القديمة". (روسيا اليوم) 

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