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فنون ومشاهير

الفنان المشهور يستعين بالذكاء الاصطناعي بأغنيته الجديدة.. ما رأيكم بها؟

Lebanon 24
11-08-2023 | 23:00
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نالت أغنية الفنان السوري هادي أسود الجديدة التي حملت عنوان "حبيتك موت" تفاعلاً واسعاً عند الجمهور، عقب طرحها مساء الجمعة.

وتصدّرت الأغنية حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كلماتها والمشاهد المصورة فيها، إذ طُرحت بأسلوب جديد ومبتكر، يجمع بين الخيال والحقيقة، كما اعتمد في التصوير والمونتاج على مؤثرات الذكاء الاصطناعي.
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وأشاد العديد من المتابعين باللقطات التي تضمنها الفيديو كليب، مشيرين إلى أن أسود ظهر في بعض اللقطات بشخصيته الحقيقية، ليتحول في الوقت ذاته إلى الشخصية المقابلة له في الذكاء الاصطناعي، وهذا ما لفت انتباههم وجعلهم يتحدثون عنه.
 

وتقول كلمات الأغنية: "حبيتك موت بتستاهل حبيتك موت، تبعد عني انت اتخايل لا تروح بموت، خليك بقربي وقبالي، خليك لا تبعد غالي، قلبك ما يتوجع متلي وحالك لا ما تشبه حالي، ‎ياعيوني مني لا تزعل، جاي راضيك، تتركني لحالي وما تسأل".
المصدر: فوشيا

فنون ومشاهير

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