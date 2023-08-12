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تكنولوجيا وعلوم
"ميتا" تطلق تحديثات جديدة على "ثريدز"
Lebanon 24
12-08-2023
|
00:56
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أعلن مارك زوكربيرغ، مدير ومؤسس ميتا، إطلاق بعض المميزات والخصائص الجديدة على منصة "ثريدز"، مشيراً إلى أن تلك الخصائص ستصل التطبيق خلال الأسبوع الجاري.
وتشمل الخصائص الجديدة، القدرة على مشاركة منشور من "ثريدز" مباشرة في رسائل إنستغرام، بجانب ميزة إضافة نص بديل Alt Text مخصص للصور والفيديوهات التي يتم تضمينها في المنشورات، بحيث يكون من اليسير على ضعاف البصر أو فاقديه التفاعل مع الصور والفيديوهات أكثر طبيعية.
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كما تتضمن الخصائص الجديدة، إطلاق زر الإشارة الجديد Mention، والذي يتيح الإشارة بسهولة إلى حساب شخص ما في منشور.
ولمشاركة منشور في رسالة مباشرة على إنستغرام، سيتطلب الأمر من المستخدم، الضغط على الرمز المشابه لطائرة ورقية أسفل المنشور، ومن ثم يتم الضغط على خيار إنستغرام.
بينما لإضافة نص بديل، سيكون على المستخدم إرفاق الصور أو الفيديوهات باستخدام رمز الدبوس الورقي الموجود في واجهة كتابة المنشور، ثم الضغط على زر بكلمة Alt الذي يظهر على الصورة.
كذلك سيكون متاحاً للمستخدم، الإشارة إلى مستخدم آخر أثناء كتابة منشور عن طريق إدخال رمز @ داخل مساحة الكتابة، ثم كتابة اسم المستخدم، أو اختيار واحدة من الخيارات المقترحة.
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