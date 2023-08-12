Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

كيف علق زوكربيرغ على حديث ماسك "الحماسي" بشأن النزال المحتمل؟

Lebanon 24
12-08-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1096867-638274344027697322.png
Doc-P-1096867-638274344027697322.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس شركة "ميتا" الأميركية العملاقة، مارك زوكربيرغ، عن موقفه بشأن منازلة في الفنون القتالية كان قد أعلن الملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، عنها في وقت سابق.

وكان رئيسا مجموعتي "إكس" (تويتر سابقاً) و"ميتا" العملاقتين المتنافسين قد تطرقا في نهاية يونيو إلى إمكانية تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس كموعد محتمل لهذه المواجهة.
Advertisement

وكتب ماسك على منصته إكس: "كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثاً في ذلك".

وأشار إلى أن "المبارزة ستدار" من جانب الشبكتين المتنافستين.

وأضاف ماسك: "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة. وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".

ورداً على ماسك، كتب زوكربيرغ في وقت لاحق الجمعة، عبر منصته الجديدة "ثريدز" التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لـ"إكس": "أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".

لكن زوكربيرغ أضاف: "لم نتفق بعد على ما يقوله (ماسك)"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، من بينها على سبيل المثال "يو إف سي"، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.

وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا منذ سنوات حول وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الاصطناعي، لكن المواجهة بينهما تصاعدت أكثر مع إطلاق زوكربيرغ ومجموعته "ميتا" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، أوائل الشهر الماضي تطبيق "ثريدز".

من جانبه، قال وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، إنه يبحث مع ماسك تنظيم "حدث خيري كبير يستحضر التاريخ"، بحسب بيان صدر الجمعة.

ولفت إلى أن الحدث المحتمل "لن يُنظم في روما"، مستبعداً بذلك احتمال إقامة مبارزة في الكولوسيوم، كما ذكر ماسك في نهاية يونيو.

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث والمقدر بـ "ملايين اليوروهات، سيتم التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال"، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة "للترويج لتاريخ" بلاده.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:56 | 2023-08-12
23:00 | 2023-08-11
16:00 | 2023-08-11
14:42 | 2023-08-11
14:00 | 2023-08-11
11:53 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24