تحذيرٌ لمُستخدمي هواتف "آيفون".. تجنبوا هذا الأمر فوراً

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ويميل الكثيرون لوضع هواتفهم على الشحن خلال الليل أثناء النوم وذلك من أجل الإستيقاظ مع بطارية ممتلئة لليوم التالي. إلا أن شركة "آبل" حذرت من هذا الأمر، مشيرة إلى أنه لا يجب على مستخدم الهاتف النوم أثناء شحن جهازه.ويأتي التنبيه في مذكرة سلامة رسمية تحذر مستخدمي "آيفون" من مخاطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، أو إصابة الهاتف بالتلف. وعملياً، فإن الأمر يكون خطيراً جداً في حالِ كان الهاتفُ مغطى ولا يحصل على التهوية المطلوبة.