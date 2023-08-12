Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذيرٌ لمُستخدمي هواتف "آيفون".. تجنبوا هذا الأمر فوراً

Lebanon 24
12-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1097031-638274734159796071.jpg
Doc-P-1097031-638274734159796071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت شركة "آبل" مستخدمي "آيفون" من خطأ قاتل قد يُهدد حياتهم بشكل كبير لاسيما خلال فترات الليل.

ويميل الكثيرون لوضع هواتفهم على الشحن خلال الليل أثناء النوم وذلك من أجل الإستيقاظ مع بطارية ممتلئة لليوم التالي. إلا أن شركة "آبل" حذرت من هذا الأمر، مشيرة إلى أنه لا يجب على مستخدم الهاتف النوم أثناء شحن جهازه.
Advertisement

ويأتي التنبيه في مذكرة سلامة رسمية تحذر مستخدمي "آيفون" من مخاطر التعرض لحريق أو صدمة كهربائية، أو إصابة الهاتف بالتلف. وعملياً، فإن الأمر يكون خطيراً جداً في حالِ كان الهاتفُ مغطى ولا يحصل على التهوية المطلوبة.
 
وإزاء ذلك، فقد حذرت "آبل" من النوم أثناء شحن الجهاز، كما دعت إلى عدم وضعه تحت "بطانية" أو وسادة أو تحت الجسم أثناء وصله بمصدر الطاقة. (24.ae)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-08-12
11:00 | 2023-08-12
08:00 | 2023-08-12
03:45 | 2023-08-12
00:56 | 2023-08-12
23:00 | 2023-08-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24