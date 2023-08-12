ميزة جديدة من "واتساب" لتعزيز الأمان.. ما هي؟

Advertisement

وبحسب ما أفاد موقع "WaBetaInfo" المتخصص في أخبار التطبيق، فقد رُصدت إعدادات تنصيب مفتاح المرور مخفيةً في النسخة التجريبية الأخيرة من "واتساب".وستتيح الميزة الجديدة استخدام بصمة الإصبع أو الوجه أو رمز قفل الشاشة كمفتاح مرور للتطبيق.وتبدو الميزة الجديدة قيد التطوير ولا توجد طريقة حاليًا لتفعيلها، لكنها إشارة قوية إلى أن مستخدمي واتساب سيحصلون على خيار تأمين حساباتهم بمفاتيح المرور بدلًا من كلمات المرور التقليدية.الجدير بالذكر أن مفاتيح المرور "Passkeys" تعتمد على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم، إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز، التي يُمكن سرقتها أو تسريبها.