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تكنولوجيا وعلوم

تريدُ النوم أثناء العمل؟ إليك هذا الإختراع اليابانيّ

Lebanon 24
13-08-2023 | 05:00
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طورت إحدى الشركات اليابانية كبسولة للنوم تسمح للموظفين أخذ قسط من الراحة على وضع الوقوف خلال أيام العمل المرهقة.

الكبسولة التي تحمل اسم "جيراف ناب" وتعني "غفوة الزرافة"، تشجع على أخذ قيلولة أثناء النهار كطريقة لتحسين التركيز وكفاءة العمل، وقد صممت بشكل عمودي بحيث لا تشغل مساحات كبيرة.
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وتشتهر اليابان بأنها دولة تؤكد على التفاني الشديد في العمل الذي يمكن أن تصبح ظروفه قاسية للغاية لدرجة أن اللغة اليابانية تحتوي في الواقع على مصطلح "الموت بسبب إرهاق" (كاروشي).

ومن أجل تحمل هذا النوع من الإجهاد، يلجأ بعض العمال اليابانيين إلى قيلولة قصيرة، فمن المعروف أنها تعزز مستويات الطاقة والتركيز.

ومن السهل تركيب الكبسولة العمودية في المقاهي والمطاعم الصغيرة لأنها تشغل مساحة صغيرة جداً.

ويبدو أن الحفاظ على وضع الوقوف يجعل من السهل على الشخص الذي يستخدم الكبسولة أن يستيقظ من غفوته.

مع هذا، فإن الكبسولة تأتي بعدة ميزات منها:

- نظام إنذار يمكن للمستخدم ضبطه.
- نقاط دعم لأجزاء مختلفة من الجسم، لضمان احتفاظ المستخدم بوضعه المستقيم عند القيلولة.
- نظام تعديل الارتفاع بحيث يمكن لأي شخص تحقيق الوضع المثالي أثناء استخدامها.
- نظام تهوية.
كذلك، تأتي الكبسولة حالياً بنوعين مختلفين نموذج أبيض عادي، وآخر يحاكي تصميم الخيزران التقليدي. وللإشارة، فإن النوعين يوفران عزلاً رائعاً للصوت، بالإضافة إلى أصوات متنوعة مصممة للحث على النوم.
 
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