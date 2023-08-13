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تكنولوجيا وعلوم
"إكس" يطرح جديده.. اليكم أكثر التحديثات إثارة للجدل
Lebanon 24
13-08-2023
|
11:26
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ستضيف منصة "إكس" التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، ميزة كانت تعتبر غريبة بالنسبة إلى الفرضية الأصلية التي بنيت عليها.
وذكرت مواقع مختصة بالأخبار التقنية أن مالك "إكس"، الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أكد أن الموقع سيضيف خدمة مكالمات الفيديو في المستقبل القريب.
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وكتبت المصممة في موقع "إكس" أندريا كونواي، في العاشر من آب الجاري تغريدة مقتضبة على الموقع جاء فيها: "فقط اتصل بأي شخص على إكس"، والمقصود هنا إجراء الاتصال الهاتفي.
وفي وقت لاحق، قالت المديرة التنفيذية في الشركة ليندا ياكارينو، في تصريحات صحفية إنه سيكون بوسع المستخدمين قريبا إجراء مكالمات فيديو في "إكس".
وأضافت أن المستخدم لن يكون بحاجة إلى منح أي شخص آخر على الموقع رقم هاتفه من أجل إجراء المكالمة.
لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الخدمة متوفرة للمشتركين الذين يملكون العلامة الزرقاء أم لكل المستخدمين.
وتأتي الخطوة الجديدة على طريق تحويل "إكس" إلى "تطبيق للجميع"، وهي رؤية ماسك لجعله منصة متعددة المهام وليس فقط للتغريد.
ويسعى ماسك إلى جعل "إكس" منصة للمدفوعات مثل "باي بال"، التي كان يملكها في مطلع القرن الحادي والعشرين.
لكن إضافة مكالمات الفيديو إلى "إكس" سيجعل من المنصة مختلفة كثيرا عن الشكل الأصلي الذي أحبها الكثيرون عبره، وعليه قد تصبح الغريدات القصيرة جزءا من الماضي، مع اعتماد المنصة على الكثير من التقنيات التي يستخدمها المنافسون مثل "فيسبوك".
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