Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذير عاجل من الإفراط في استعمال ChatGPT

Lebanon 24
13-08-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1097233-638275490598973602.jpeg
Doc-P-1097233-638275490598973602.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت جهات متخصصة في الأمن السيبراني من الإفراط في استخدام روبوت الدردشة الذي يقدم إجابات سريعة ومطولة "ChatGPT"، وذلك بعد استطلاع رأي أظهر تنامي الاعتماد عليه لدى الموظفين.

وكشف استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة عن تنامي استخدام الروبوت "ChatGPT" في البيئة العمل، علما بأن الاستطلاع أجري بين 11و 17 تموز الماضي وشمل 2625 شخصا.
Advertisement

وكانت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:
28 بالمئة من إجمالي المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يستخدمون روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العمل غالبا.
25 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لا يعرفون إن كان أرباب العمل يسمحون لهم باستخدام الروبوت أم لا.
10 بالمئة فقط قالوا إن أرباب العمل طالبوهم تحديدا بعدم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الخارجية في العمل.
قال المشاركون في الاستطلاع إنهم يستعلمون الروبوت من أجل المساعدة في أداء المهام البسيطة مثل كتابة رسالة بالبريد الإلكتروني.
 
وكانت المخاوف الأمنية بشأن الروبوت "ChatGPT" قد دفعت العديد من الشركات العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"غوغل" إلى الحد من استخدمه.

ويقول موقع "geo" إن العديد من المجموعة المختصة بالأمن السيبراني والشركات قد أعربت عن مخاوفها بشأن احتمال تسريب معلومات تخص الشؤون الاستراتيجية والملكية الفكرية.

وكانت شركة "أوبن آي" الأميركية، التي تطور الروبوت، أكدت في مارس الماضي أن هناك ثغرة حدثت فيه، هددت خصوصية المستخدمين.

وأوضحت أن الثغرة تكشف سجل الموضوعات التي طرحها المستخدمون أثناء استعمالهم للروبوت للآخرين، وهو أمر ما كان يجب أن يحدث.

وأرجع المدير التنفيذي للشركة، سام ألتمان، الثغرة إلى مشكلة في مصدر بمكتبة المصادر المفتوحة، التي يعتمد عليها الروبوت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:01 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-08-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2023-08-13
11:27 | 2023-08-13
11:26 | 2023-08-13
09:35 | 2023-08-13
07:00 | 2023-08-13
05:00 | 2023-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24