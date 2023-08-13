كيف يمكن استرداد الرسائل المحذوفة على هاتف سامسونغ؟ اليكم الطريقة





وتستخدم معظم هواتف أندرويد رسائل غوغل افتراضياً. ولكن يمكنك استخدام رسائل سامسونغ أو أي شيء آخر. ويوضح لك هذا الدليل كيفية البحث عن الرسائل النصية المحذوفة واستعادتها للعديد من تطبيقات المراسلة النصية، بحسب موقع سلاش غير:

Advertisement



استعادة الرسائل النصية باستخدام Samsung Cloud

Samsung Cloud هي ميزة تخزين لأجهزة سامسونغ تتيح لك حفظ الملفات على السحابة وتنزيلها لاحقاً. وإذا قمت بنسخ رسائلك احتياطياً قبل فقدها باستخدام Samsung Cloud فيمكنك استعادتها من خلال الخطوات التالية:

إسحب لأسفل بإصبعين من أعلى الشاشة الرئيسية لفتح لوحة الإشعارات.

إضغط على ترس الإعدادات في بعض الأحيان، قد يؤدي النقر على الزر الخطأ أو اتخاذ قرار متسرع إلى حذف الرسائل التي لا تزال بحاجة إليها، ولحسن الحظ هناك بعض الوسائل لاستعادة الرسائل المحذوفة على هواتف سامسونغ.وتستخدم معظم هواتف أندرويد رسائل غوغل افتراضياً. ولكن يمكنك استخدام رسائل سامسونغ أو أي شيء آخر. ويوضح لك هذا الدليل كيفية البحث عن الرسائل النصية المحذوفة واستعادتها للعديد من تطبيقات المراسلة النصية، بحسب موقع سلاش غير:استعادة الرسائل النصية باستخدام Samsung CloudSamsung Cloud هي ميزة تخزين لأجهزة سامسونغ تتيح لك حفظ الملفات على السحابة وتنزيلها لاحقاً. وإذا قمت بنسخ رسائلك احتياطياً قبل فقدها باستخدام Samsung Cloud فيمكنك استعادتها من خلال الخطوات التالية:إسحب لأسفل بإصبعين من أعلى الشاشة الرئيسية لفتح لوحة الإشعارات.إضغط على ترس الإعدادات

في قائمة الإعدادات، قم بالتمرير لأعلى وانقر فوق الحسابات والنسخ الاحتياطي.

حدد استعادة البيانات لرؤية محفوظات النسخ الاحتياطي الخاصة بك.

حدد الجهاز الذي ترغب في رؤية بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة به.

قم بإلغاء تحديد جميع البيانات، باستثناء الرسائل، إلا إذا كنت تريد استعادة ملفات متعددة.

أنقر فوق استعادة وانتظر حتى تنتهي الرسائل من الاستعادة.

استخدام Samsung Smart Switch

هناك طريقة أخرى لاستعادة رسائلك باستخدام Samsung Smart Switch وهو تطبيق رسمي من سامسونغ يقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على هاتف سامسونغ القديم الخاص بك وينقلها إلى هاتف جديد. وإذا كانت لديك بيانات حالية تم نسخها احتياطياً على Samsung Switch فيمكنك استخدامها لاستعادة رسائلك. تحتاج إلى تنزيل تطبيق Samsung Smart Switch Mobile وتثبيته على هاتفك وجهاز الكمبيوتر الجديد قبل توصيلهما بكبل يو إس بي.

قم بتوصيل كبل يو إس بي بمنفذ مجاني على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد ذلك، قم بتوصيل الكبل بهاتف سامسونغ.

قم بتشغيل Smart Switch على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أنقر فوق استعادة. يبحث البرنامج تلقائياً عن البيانات التي تم نسخها احتياطياً على الكمبيوتر. إذا لم يحدث ذلك، فانقر فوق تحديد الملف يدوياً لاستيراد ملف النسخ الاحتياطي من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

أنقر فوق استعادة.



استخدم سلة محذوفات رسائل سامسونغ

إذا قمت بتعيين رسائل سامسونغ كتطبيق الرسائل النصية الافتراضي، فإن رسائل سامسونغ تحتوي على سلة محذوفات حيث يتم تخزين جميع الرسائل المحذوفة لمدة 30 يوماً. إذا لم تسترد رسائلك المحذوفة داخل تلك النافذة الزمنية، فستختفي إلى الأبد.

يتم تنشيط سلة محذوفات رسائل سامسونغ افتراضياً، ولكن يمكنك إيقاف تشغيلها من قائمة إعدادات التطبيق. عند القيام بذلك، يتم حذف جميع الرسائل نهائياً دون دخولها الحاوية.



إفتح تطبيق رسائل سامسونغ

إضغط على أيقونة النقاط الثلاثة لتوسيع قائمة الخيارات.

حدد سلة المحذوفات.

إبحث عن الرسالة الخاصة بك في سلة المحذوفات واضغط عليها لفترة طويلة لتحديدها. يمكنك النقر فوق الرسائل النصية الأخرى إذا كنت ترغب في استعادتها.

إضغط على استعادة. تظهر رسائلك المحذوفة مرة أخرى بين رسائلك الحالية