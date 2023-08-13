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تكنولوجيا وعلوم

خبر يهمّ صانعي المحتوى... هذا هو شرط "تويتر" للربح من الإعلانات

Lebanon 24
13-08-2023 | 23:57
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أعلنت شبكة "تويتر" تخفيض المواصفات المطلوبة لاستفادة صناع المحتوى من برنامج الحصول على حصة من عوائد الإعلانات التي تظهر داخل الردود على تغريداتهم.

وقالت الشركة التي تغير اسمها إلى "إكس" إن صناع المحتوى الذين تحصد تغريداتهم 5 ملايين مشاهدة على الأقل خلال الـ3 أشهر الماضية، سيكونون مؤهلين للحصول على حصة من إيرادات الإعلانات، وهو ثلث متطلبات المشاهدة السابقة التي كانت 15 مليون مشاهدة.
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ويتيح الإجراء الجديد لصناع المحتوى سحب حصتهم من الإيرادات عندما تصل قيمتها إلى 10 دولارات على الأقل، بدلاً من الحد الأدنى لسحب الحصة والذي كان يبلغ 50 دولاراً، بحسب الشركة.

ويشترط الحصول على الحصة الاشتراك في خدمة "إكس بلو" المدفوعة، ذات الاشتراك الشهري 8 دولارات، وتأكيد الهوية، وضرورة أن يكون لدى المستخدم 500 متابع على الأقل.

وأضاف إيلون ماسك، مالك المنصة ومديرها التقني، شرطاً آخر هو أن تكون المشاهدات البالغة 5 ملايين من حسابات موثقة فقط.

وحذر ماسك من: "استخدام المحتالين لـ(BOT) لزيادة عدد المشاهدات إلى ما لا نهاية"، و هي (حسابات تجارية تدار من مجموعات وأفراد يقومون بتضخيم أي محتوى).
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