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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعمل على ميزة تبديل هواتف أندرويد أثناء المكالمات

Lebanon 24
14-08-2023 | 03:46
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كشف تقرير جديد أن غوغل تعمل على ميزة تُسمّى Link Your Devices، تربط أجهزة أندرويد المسجلة في نفس حساب غوغل.

 وتسمح الميزة الجديدة للمستخدمين ببدء مكالمة هاتفية على هاتف أندرويد واحد، والتبديل بسلاسة إلى هاتف مرتبط. وتسمى هذه الميزة "تبديل المكالمات"، وهي الخيار الوحيد المتاح في صفحة قائمة ربط الأجهزة.
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وستعلم التطبيقات المستخدمين كيف يمكنهم مشاركة المحتوى الخاص بهم عبر الأجهزة المرتبطة، وعندما تبدأ غوغل في طرح هذه الميزة، يمكن إعدادها من خلال الانتقال إلى الإعدادات- غوغل- الجهاز والمشاركة.
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